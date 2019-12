Fondatore e CEO di Twitter si trasferisce in Africa: “è il futuro”

L’amministratore delegato e fondatore di Twitter Jack Dorsey ha concluso un lungo tour in Africa con un impegno: si trasferirà nel continente per diversi mesi nel 2020. Il futuro è lì.

Dorsey – che con il suo microblogging ha cambiato per sempre il modo con cui le aziende e non solo la gente comune, fa informazione – ha usato la sua piattaforma social per dare la notizia.

Il manager e imprenditore visionario dice di non sapere ancora in quale paese andrà a vivere definitivamente, ma conferma di avere in programma di trascorrere fino a metà dell’anno prossimo in Africa.

Sad to be leaving the continent…for now. Africa will define the future (especially the bitcoin one!). Not sure where yet, but I’ll be living here for 3-6 months mid 2020. Grateful I was able to experience a small part. 🌍 pic.twitter.com/9VqgbhCXWd

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) November 27, 2019